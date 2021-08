Diese Analyse wurde am 18.08.2021 um 08:48 Uhr erstellt.

Die Aktie von Fresenius SE (WKN: 578560) hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs im Jahr 2017 bei 80,07 EUR einen Bärenmarkt gestartet. Im März 2020 rutschte der Wert auf ein 8-Jahres-Tief bei 24,25 EUR. Es folgte eine dynamische mehrmonatige Erholungswelle, die die Notierung des im DAX notierten Gesundheitskonzerns bis auf 46,51 EUR ansteigen ließ. Nach einer Abwärtskorrektur bis auf im Oktober gesehene 31,03 EUR arbeitete sich der Kurs erneut an das Hoch bei 46,51 EUR heran und ging dort im Mai in eine seitwärts gerichtete Korrektur über. Die entsprechende Trading-Range konnte der Wert schließlich zum Wochenstart nach oben auflösen. Im gestrigen Handel wurde der bullishe Ausbruch mit einem neuen 18-Monats-Hoch bestätigt. Im charttechnischen Fokus steht nun die Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch bei derzeit 47,51 EUR. Die nachhaltige Überwindung dieser Hürde würde eine weitere Bestätigung für den primären Haussetrend liefern. Aktive nächste Projektionsziele darüber lassen sich bei 48,28-48,62 EUR und 49,91 EUR ausmachen. Mittelfristig wäre ein Vorstoß in Richtung der massiven Widerstandszone bei aktuell 51,46-53,29 EUR vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite sollten mögliche Rücksetzer idealerweise spätestens im Supportbereich 45,56-46,00 EUR auf Nachfrage treffen, um das unmittelbar bullishe Bias aufrechtzuerhalten. Darunter würde die Wahrscheinlichkeit für eine zeitliche Ausdehnung der korrektiven Seitwärtsphase deutlich ansteigen.