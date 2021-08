Diese Analyse wurde am 18.08.2021 um 08:50 Uhr erstellt.

Der DAX setzte gestern im frühen Handel seine Konsolidierung unterhalb des jüngst bei 16.030 Punkten erzielten Rekordhochs fort und vollzog dabei einen Pullback an die Ziel- und Unterstützungszone bei 15.803/15.811 Punkten, die sich aus der oberen Begrenzung der am 11. August überwundenen mittelfristigen Stauzone ableiten lässt. Oberhalb des in der ersten Handelsstunde markierten Tagestiefs bei 15.812 Punkten formte der Index auf Basis des Stundencharts einen bullishen Hammer und konnte sich anschließend kontinuierlich erholen. Das Tageshoch erreichte er im späten Geschäft bei 15.937 Punkten.