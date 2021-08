Die Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200) hatte im März dieses Jahres mit dem nachhaltigen bullishen Ausbruch aus einer im Dunstkreis des aus dem Jahr 2017 stammenden Rekordhochs bei 41,36 EUR etablierten Stauzone ein langfristig bedeutsames Anschlusskaufsignal generiert. Bis auf eine neue Bestmarke bei 59,60 EUR haussierte das durch relative Stärke auffallende Papier, bevor es im Juli in eine seitwärts gerichtete Konsolidierung überging. Im gestrigen Handel gelang schließlich der dynamische Ausbruch aus der Range auf ein neues Allzeithoch. Fortgesetzte Kursavancen in Richtung 60,38/60,70 EUR, 61,38 EUR und 62,48 EUR sind damit zeitnah möglich. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange der Supportbereich 58,13-58,62 EUR nicht unterschritten wird. Zu einer deutlichen Eintrübung der mittelfristigen Ausgangslage käme es erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die Unterstützungszone 56,72-57,12 EUR. In diesem Fall wäre eine Abwärtskorrektur in Richtung 54,50-55,59 EUR zu erwarten.