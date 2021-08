Am deutschen Aktienmarkt dominierten zur Wochenmitte bei sehr dünner Nachrichtenlage die positiven Vorzeichen. Der DAX schloss 0,27 Prozent fester bei 15.966 Punkten. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 0,77 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 36.011 Punkten hinauf. Der TecDAX gewann 0,66 Prozent auf 3.879 Zähler hinzu. In den drei Indizes gab es 68 Gewinner und 28 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 82 Prozent. Stark gesucht waren Transportwerte, Einzelhandelsaktien und Versorger. Gegen den Trend schwach präsentierten sich Konsumwerte, Automobilaktien und Softwaretitel. Deutsche Post verbesserte sich an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 2,43 Prozent und markierte damit ein Rekordhoch. Mit einem Plus von rund 54 Prozent auf Jahressicht ist das Papier der drittstärkste DAX-Titel in diesem Zeitraum. Als Schlusslicht büßte adidas am Berichtstag 1,51 Prozent ein.

An der Wall Street nahmen die Anleger die Veröffentlichung des Fed-Protokolls der letzten Zinssitzung am Abend zum Anlass für Gewinnmitnahmen. Aus dem Protokoll ergab sich, dass die Mehrheit der Fed-Mitglieder es unter bestimmten Voraussetzungen als sinnvoll erachtet, die laufenden Anleihekäufe noch in diesem Jahr zurückzufahren (Tapering). Der Dow Jones Industrial gab um 1,08 Prozent auf 34.961 Punkte nach. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 fiel um 0,96 Prozent auf 14.858 Zähler. 68 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursrückgänge. Das Abwärtsvolumen betrug 70 Prozent. 74 neuen 52-Wochen-Hochs standen 72 neue Tiefs gegenüber.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,63 Prozent tiefer bei 193,27 Punkten. Die Alibaba-Aktie fiel in Hongkong aufgrund der anhaltenden Sorge vor weiteren staatlichen Regulierungsmaßnahmen auf ein Allzeittief. Der Internet-Riese Tencent warnte, dass solche Maßnahmen geplant seien. Der S&P Future notierte zuletzt 0,31 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.827) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie den Philadelphia-Fed-Index in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Hella, Adyen und Global Fashion Group.