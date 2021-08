Diese Analyse wurde am 20.08.2021 um 08:29 Uhr erstellt.

Die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh (WKN: A16140) weist in allen Zeitebenen einen dynamischen Aufwärtstrend auf. Im Juni generierte das Papier mit dem Ausbruch aus einem mehrmonatigen steigenden Dreieck ein übergeordnet bedeutsames Anschlusskaufsignal. Nach einem Pullback an die verlängerte untere Begrenzungslinie des Dreiecks übernahmen die Bullen wieder das Ruder und beförderten den Wert dynamisch vom am 6. August markierten Reaktionstief bei 71,24 EUR bis auf ein im gestrigen Handel erreichtes Allzeithoch bei 94,56 EUR. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf das nächste Ziel- und Widerstandscluster bei 100,14-102,65 EUR. Dort würde eine Verschnaufpause nicht überraschen. Darüber befinden sich mögliche Ausdehnungsziele bei 104,00 EUR und 106,96/107,16 EUR. Mit Blick auf die Unterseite lassen sich mögliche Supportbereiche bei 89,10 EUR, 85,36/86,20 EUR und 82,39/82,47 EUR ausmachen. Darunter würde sich das kurzfristige technische Bild beginnen einzutrüben. Übergeordnet bedeutsame Unterstützungen liegen bei 77,90/78,92 EUR und vor allem 71,24-74,00 EUR.