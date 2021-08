Der Ölpreis der US-Sorte WTI bewegt sich ausgehend vom Corona-Crash-Tief im April 2020 in einem langfristigen Aufwärtstrend. Mit dem am 6. Juli bei 77 USD markierten Mehrjahreshoch erreichte die Notierung eine langfristig bedeutsame horizontale Widerstandszone und ging in den Korrekturmodus über. Im heutigen asiatischen Handel verzeichnete der Kurs ein 3-Monats-Tief bei 61,65 USD und näherte sich damit einem mittelfristig relevanten Supportcluster bis auf unmittelbare Rufweite an, welches aus der Rückkehrlinie des korrektiven Abwärtstrendkanals, dem Reaktionstief vom Mai und der steigenden 200-Tage-Linie resultiert. Dort startete eine deutliche Erholung vom Tagestief. Mit Blick auf die überverkauften markttechnischen Indikatoren erscheinen eine weitergehende Stabilisierung und Erholung charttechnisch plausibel. Mögliche Erholungsbereiche lauten 65,00-65,75 USD und 67,80-69,63 USD. Ein prozyklisches Indiz für ein Ende der übergeordneten Abwärtskorrektur entstünde erst mit einem Bruch der korrektiven Abwärtstrendlinie bei aktuell 71,79 USD. Ein bearishes Anschlusssignal würde sich derweil mit einem nachhaltigen Rutsch unter die Marke von 60,00 USD ergeben. In diesem Fall wäre eine unmittelbare Fortsetzung des Abverkaufs in Richtung zunächst 57,00/58,00 USD zu favorisieren.