Nächste Unterstützungen:

15.710-15.743

15.622-15.656

15.577

Nächste Widerstände:

15.811-15.837

15.873

15.934/15.970

Aus den Tageskerzen der letzten Tage wird ersichtlich, dass anfängliche oder zwischenzeitliche Kursschwäche immer wieder Kaufinteresse hervorruft. Derzeit fungieren der Bereich des 38,2%-Fibonacci-Retracements der Rally vom Juli-Tief sowie die 50-Tage-Linie als relevante Unterstützungen. Aus den Sentimentdaten ergibt sich, dass der vergleichsweise geringe Rücksetzer vom Rekordhoch einen ungewöhnlich deutlichen Anstieg im Anleger-Pessimismus zur Folge hatte. Trotz des saisonalen Gegenwinds erscheint daher ein erneuter zeitnaher Vorstoß in Richtung der Bestmarke bei 16.030 Punkten oder sogar eine Ausdehnung der übergeordnet intakten Rally in Richtung 16.186/16.200 Punkte oder 16.282 Punkte möglich. Hierfür müssten die Bullen allerdings zunächst die Hürden bei 15.811-15.837 Punkten, 15.873 Punkten und aktuell 15.934/15.970 Punkten aus dem Weg räumen. Unterstützt ist der Index derzeit bei 15.710-15.743 Punkten, 15.622-15.656 Punkten und 15.577 Punkten. Darunter wäre eine unmittelbare Fortsetzung der Abwärtskorrektur in Richtung 15.424-15.493 Punkte zu favorisieren.