Diese Analyse wurde am 24.08.2021 um 08:32 Uhr erstellt.

Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia (WKN: A1ML7J) hatte im Rahmen des langfristigen Haussetrends im vergangenen September ein Allzeithoch bei 62,74 EUR markiert und war anschließend in eine ausgeprägte Korrekturphase übergegangen. Die 50%-Korrektur des vorausgegangenen Kursschubes führte die Notierung bis auf im Mai gesehene 48,57 EUR zurück. Seither weist der Trend wieder nordwärts. Im gestrigen Handel verzeichnete das Papier intraday ein 9-Monats-Hoch bei 60,96 EUR, schloss dann jedoch auf einem 5-Tages-Tief bei 59,00 EUR. Der im Kerzenchart im Umfeld überkaufter markttechnischer Indikatoren geformte Bearish Engulfing signalisiert eine Verschnaufpause im mittelfristigen Aufwärtstrend. Mögliche nächste Auffangbereiche befinden sich bei 58,88 EUR, 57,80/58,04 EUR und 57,00 EUR. Darunter wäre ein Test der kritischen Supportzone bei 55,64-56,23 EUR einzuplanen. Solange diese nicht signifikant (Tagesschlusskursbasis) unterboten wird, bleiben die Aussichten für eine anschließende Fortsetzung der Rally in Richtung der Rekordmarke bei 62,74 EUR gut. Ein Tagesschluss über 60,96 EUR würde das gestrige Umkehrsignal negieren und einen unmittelbaren Vorstoß an diese Hürde ermöglichen.