Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenauftakt bei dünner Nachrichtenlage Zugewinne verbuchen. Ein stärker als erwarteter Rückgang in den Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA tat der Stimmung keinen Abbruch. Der DAX schloss 0,28 Prozent fester bei 15.853 Punkten. MDAX und TecDAX rückten um 0,79 und 0,93 Prozent vor. In den drei Indizes gab es 71 Gewinner und 24 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 80 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance mussten lediglich Immobilienwerte (-0,98%) einen Rückgang hinnehmen. Am stärksten gesucht waren die Sektoren Transport (+1,12%), Einzelhandel (+1,06%) und Konsum (+0,94%). Delivery Hero zog als bester DAX-Wert ohne Nachrichten um 1,99 Prozent an. Das Unternehmen wird am Donnerstag seine endgültigen Quartalszahlen präsentieren. Vonovia bildete mit einem Minus von 2,35 Prozent das Schlusslicht. Der Konzern begann sein neues Übernahmeangebot für den Konkurrenten Deutsche Wohnen.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 0,61 Prozent höher bei 35.336 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sprang um 1,45 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 15.313 Zählern. 65 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 78 Prozent. 117 neuen 52-Wochen-Hochs standen 75 neue Tiefs gegenüber. Beflügelt von stark anziehenden Ölpreisen war der Energiesektor (+3,75%) mit Abstand am stärksten gesucht. Gegen den Trend schwach präsentierten sich lediglich die defensiven Sektoren Versorger, Immobilien und nicht-zyklischer Konsum. Die Aktie von BioNTech haussierte um 9,58 Prozent auf 382,10 USD. Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens hatte in den USA die vollständige Zulassung erhalten.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,19 Prozent fester bei 196,30 Punkten. Der Hang Seng Tech Index mit chinesischen Technologiewerten haussierte 4,61 Prozent. Für die Aktie von JD.com ging es um rund 10,8 Prozent nach oben. Das Unternehmen übertraf mit seinen Umsatzzahlen die Erwartungen des Marktes. Zudem hatte die bekannte Investorin Cathy Wood laut der Nachrichtenagentur Bloomberg bekannt gegeben, bei diesem Wert eingestiegen zu sein. Tencent und Alibaba verzeichneten Aufschläge von über 5 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt 0,17 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.885) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschenBIP-Daten für das zweite Quartal und auf die Daten zu den Neubauverkäufen in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von CTS Eventim und Voltabox.