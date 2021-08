Nächste Unterstützungen:

15.788-15.811

15.725/15.736

15.622-15.656

Nächste Widerstände:

15.873

15.917-15.931

15.970

Der Erholungstrend vom am Donnerstag markierten Tief bei 15.622 Punkten bleibt intakt. Dasselbe gilt für den kurzfristigen Abwärtstrend vom am 13. August gesehenen Rekordhoch. Die Chancen auf einen erneuten Angriff auf die Widerstandsregion bei aktuell 15.917-15.931 Punkten stehen heute gut. Ein Stundenschluss darüber würde ein erstes prozyklisches Indiz für ein Ende des korrektiven Abwärtstrends liefern. Bestätigt würde dieses Szenario oberhalb des Reaktionshochs bei 15.970 Punkten. Nächste potenzielle Ziele und Hürden lauten dann 16.030 Punkte, 16.102 Punkte, 16.186/16.200 Punkte und 16.282 Punkte. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 15.788-15.811 Punkten würde für weitere Abgaben in Richtung zunächst 15.725/15.736 Punkte sprechen. Darunter wäre ein erneuter Test der horizontalen Unterstützungszone bei 15.622-15.656 Punkten zu erwarten.