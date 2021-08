Diese Analyse wurde am 26.08.2021 um 08:34 Uhr erstellt.

Der Euro-Bund-Future etablierte nach dem Erreichen einer langfristig bedeutenden Unterstützungszone im Mai einen dynamischen mittelfristigen Aufwärtstrend. Dieser beförderte die Notierung im adjustierten Endloskontrakt vom Tief bei 169,94 Punkten bis auf ein am 5. August verzeichnetes Jahreshoch bei 177,61 Punkten. Seither korrigiert sie den gesehenen Kursschub und bestätigte mit dem gestrigen Kursrutsch auf ein 4-Wochen-Tief den Abwärtstrend im kurzfristigen Zeitfenster. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf die erreichte Ziel- und Unterstützungszone, die sich bis 175,80 Punkte erstreckt. Kann diese Zone in den kommenden Tagen verteidigt werden, bleiben die Bullen in einer starken Position. Ein dynamischer Anstieg über die nächste Hürde bei 176,21/176,37 Punkten würde die 20-Tage-Linie bei aktuell 176,76 Punkten als mögliches Erholungsziel aktivieren. Erst mit einem Anstieg über die kritische Widerstandszone bei derzeit 177,08/177,24 Punkten entstünde ein prozyklisches Signal für ein Ende der laufenden abc-Korrektur mit möglichen nächsten Zielen bei 177,61 Punkten und 178,13 Punkten. Mit einem signifikanten Unterschreiten des 23,6%-Fibonacci-Retracements bei 175,80 Punkten würde hingegen eine Ausdehnung des korrektiven Abwärtstrends mit potenziellen nächsten Zielen bei 175,46 Punkten, 175,24 Punkten und 174,31-174,77 Punkten wahrscheinlich. Ein Warnsignal für ein mögliches Ende des mittelfristigen Aufwärtstrends entstünde erst mit einer Verletzung des Supports bei 173,70/173,78 Punkten.