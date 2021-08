Die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius (WKN: 716563) bewegt sich in einem intakten langfristigen Haussetrend. Im Juli generierte sie mit dem Ausbruch aus einer mehrmonatigen Stauzone ein bedeutendes Anschlusskaufsignal. Bis auf ein am Dienstag markiertes Rekordhoch bei 578,80 EUR konnte der Wert zulegen und damit ein wichtiges Fibonacci-Extensionsziel abarbeiten. Die darunter gestartete Konsolidierung ging mit den gestrigen deutlicheren Abgaben bei steigendem Handelsvolumen in den Korrekturmodus über. Der MACD-Indikator auf Tagesbasis erzeugte dabei nach negativer Divergenz zur Preiskurve ein Verkaufssignal. Eine zeitlich und preislich ausgedehnte Verschnaufpause vom übergeordneten Aufwärtstrend sollte daher eingeplant werden. Bestätigt würde dieses Szenario mit einer Verletzung des aktuellen Supports bei 544,73 EUR per Tagesschluss. Mögliche nächste Auffangbereiche lauten dann 531,41 EUR, 520,75/523,40 EUR und 496,00-502,00 EUR. Der mittelfristige Aufwärtstrend bleibt ungefährdet, solange die letztgenannte Zone nicht signifikant unterboten wird. Darunter wäre ein fortgesetzter Kursrutsch in Richtung 450,00 EUR zu erwarten. Ein Tagesschluss oberhalb des nächsten Widerstands bei 578,80 EUR ist erforderlich, um den Bullenmarkt unmittelbar in Richtung 589,60 EUR und 626,00 EUR fortzusetzen.