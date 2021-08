Die Aktie des Biotechnologie- und Diagnostikunternehmens Qiagen (WKN: A2DKCH) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Vom letzten zyklischen Tief im Oktober 2019 bei 22,54 EUR konnte das Papier bis auf ein rund ein Jahr später notiertes Hoch bei 46,95 EUR ansteigen. Die dort gestartete Seitwärtskorrektur in Gestalt eines symmetrischen Dreiecks konnte in der vergangenen Woche schließlich nach oben aufgelöst werden. Der Anteilsschein verzeichnete am Freitag ein Dekaden-Hoch bei 47,56 EUR. Kann der Wert in den kommenden Tagen die nächste Hürde bei 48,02 EUR per Tagesschluss überwinden, könnte dies als preisliche Bestätigung der Nachhaltigkeit des Ausbruchs gewertet werden. Perspektivisch ergibt sich aus dem bullishen Ausbruchssignal Potenzial in Richtung 52,20/53,72 EUR und 56,70 EUR. Darüber würde das Allzeithoch bei 63,66 EUR aus dem Jahr 2000 in den charttechnischen Fokus rücken. Unterstützt ist der Wert derzeit bei 44,84-45,54 EUR. Darunter würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben und es müsste ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung 43,00 EUR eingeplant werden.