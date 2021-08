Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenschluss dank einer taubenhafter als befürchteten Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell Zugewinne verbuchen. Dieser hatte auf dem virtuellen Notenbanker-Symposium in Jackson Hole einen möglichen Beginn der Reduktion der Anleihekäufe (Tapering) zum Jahresende in Aussicht gestellt. Dass er jedoch die Entkoppelung dieses Taperings von einer späteren Leitzinserhöhung betonte, gab den Aktienmärkten Rückenwind. Der DAX schloss 0,36 Prozent fester bei 15.852 Punkten. Auf Wochensicht kletterte er um 0,28 Prozent. MDAX und TecDAX stiegen am Berichtstag um 0,48 und 0,88 Prozent. In den drei Indizes gab es 74 Gewinner und 22 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 63 Prozent. Stärkste Sektoren waren Technologie (+1,65%) und Immobilien (+0,90%). Schwächer tendierten vor allem Versorger (-0,48%) und Einzelhandelswerte (-0,41%). Infineon belegte ohne Nachrichten die DAX-Spitze mit einem Plus von 1,85 Prozent. Vonovia notierte dahinter 1,29 Prozent höher.

An der Wall Street rückte der Dow Jones Industrial um 0,68 Prozent auf 35.456 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,01 Prozent auf 15.433 Zähler an und konnte damit ein neues Allzeithoch markieren. Die Marktbreite gestaltete sich positiv. 80 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. Es gab 165 neue 52-Wochen-Hochs und 32 Tiefs. Der US-Dollar geriet nach den Powell-Aussagen unter Druck. EUR/USD stieg um Prozent auf USD. Gold profitierte vom schwächeren Greenback und fallenden Zinsen und legte an der Comex um 1,35 Prozent auf 1.820 USD zu. Die 200-Tage-Linie konnte das Edelmetall damit zurückerobern.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,74 Prozent fester bei 198,80 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt wenig verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.838) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index der Wirtschaftsstimmung in der Eurozone und die deutschen Verbraucherpreisdaten. Aufgrund eines Börsenfeiertages in Großbritannien dürften die Umsätze geringer als sonst ausfallen.