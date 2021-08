Der DAX pendelte am Freitag zunächst über mehrere Stunden in einer engen Spanne seitwärts um den Vortagesschluss. Im Verlauf des Nachmittags kam Kaufinteresse in den Markt und der Index konnte mit dem Tageshoch bei 15.860 Punkten die am Donnerstag gerissene Kurslücke bei 15.853 Punkten schließen. Mit 15.852 Punkten schloss er knapp unterhalb dieser Marke.