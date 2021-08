Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenstart moderate Zugewinne verbuchen. Eine wie erwartet auf ein 28-Jahres-Hoch (3,9%) gestiegene Verbraucherpreisinflation in Deutschland wirkte sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Der DAX schloss 0,22 Prozent fester bei 15.887 Punkten. MDAX und TecDAX stiegen um 0,39 beziehungsweise 0,69 Prozent. Der MDAX verzeichnete damit auf Schlusskursbasis ein neues Allzeithoch. In den drei genannten Indizes gab es 59 Gewinner und 38 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog leicht mit 52 Prozent. Stärkste Sektoren waren Software (+0,95%), Technologie (+0,93%) und Chemie (+0,68%). Durch Schwäche fielen die Sektoren Versicherungen (-0,62%) und Banken (-0,54%) auf. Covestro verbesserte sich an der DAX-Spitze ohne Nachrichten, aber mit hohem Volumen um 2,13 Prozent auf 56,68 EUR. Charttechnisch konnte die Aktie damit die Eindämmungslinie vom im März gesehenen Jahreshoch sowie die 100-Tage-Linie überwinden.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss 0,15 Prozent tiefer bei 35.400 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 haussierte derweil um 1,11 Prozent auf ein Rekordhoch bei 15.605 Zählern. 54 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 58 Prozent. Es gab 194 neue 52-Wochen-Hochs und 31 Tiefs. Am stärksten gesucht waren Immobilienaktien und Technologiewerte. Auffällige Schwäche zeigten hingegen Finanzwerte und Energiewerte.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute überwiegend fester. Belastet wurde die Stimmung zwischenzeitlich von einem überraschend schwachen Servicesektor-Einkaufsmanagerindex aus China. Er rutschte im August von zuvor 53,3 auf 47,5 Punkte ab und notiert damit erstmals seit März 2020 wieder im kontraktiven Bereich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte nach anfänglicher Schwäche 0,71 Prozent höher. Der S&P Future notierte zuletzt 0,32 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.923) ein freundlicher Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone, den Chicagoer Einkaufsmanagerindex sowie den Index des US-Verbrauchervertrauens. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Flatexdegiro und der Adler Group.