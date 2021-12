Die Aktie der Airbus Group (WKN: 938914) hatte im Januar 2020 nach langjähriger Hausse ein Rekordhoch bei 139,40 EUR markiert. Der anschließende Corona-Crash ließ die Notierung von Europas größtem Luft- und Raumfahrtunternehmen innerhalb weniger Wochen bis auf ein 5-Jahres-Tief bei 47,70 EUR einbrechen. Hiervon ausgehend, befindet sich das Papier in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte der Anteilsschein Ende Juli ein Jahreshoch bei 120,92 EUR markiert und war oberhalb der 200-Tage-Linie in eine seitwärts gerichtete Korrekturphase übergegangen. Ein massiver Abverkauf führte am vergangenen Freitag zum südwärts gerichteten Ausbruch aus der Range und unter die 200-Tage-Linie. Aktuell versucht sich das Papier im Dunstkreis der Kurslücke vom 27. Mai zu stabilisieren. Das ganz kurzfristige technische Bias ist neutral. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich der Abwärtstrend in Richtung der Ziel- und Unterstützungszone 92,95-93,13 EUR fortsetzt, ist hoch. Ein entsprechendes Anschlusssignal wäre in einer Verletzung des Supports bei 96,64 EUR zu sehen. Unterhalb von 92,95 EUR wäre eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 89,59 EUR und 81,90-84,19 EUR einzuplanen. Ein Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 102,64-103,16 EUR per Tagesschluss würde eine vorgeschaltete Erholungsbewegung in Richtung 107,18-108,32 EUR ermöglichen. Erst oberhalb der Hürde bei 110,68-112,74 EUR würde sich das mittelfristige Chartbild wieder aufhellen.