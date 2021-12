Nächste Unterstützungen:

15.012/15.015

14.924

14.804-14.845

Nächste Widerstände:

15.221-15.280

15.316/15.365

15.405

Der Weg des geringsten Widerstands bleibt abwärtsgerichtet im Rahmen des am Rekordhoch bei 16.290 Punkten gestarteten Abverkaufs. Die Doji-ähnliche Kerze im Tageschart auf dem erreichten Support sowie bullishe Divergenzen in den überverkauften markttechnischen Indikatoren auf Basis des Stundencharts könnten jedoch den Weg für eine deutlichere Erholungsbewegung ebnen. Hierzu muss der aktuelle Support bei 15.012/15.015 Punkten verteidigt werden. Ein Break über die Marke von 15.280 Punkten würde eine entsprechende Bestätigung liefern. Potenzielle Kursziele lauten im Erfolgsfall 15.316/15.365 Punkte, 15.405 Punkte und 15.496-15.540 Punkte. Unterhalb von 15.012 Punkten wäre hingegen eine unmittelbare Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends in Richtung 14.924 Punkte und anschließend 14.804-14.845 Punkte zu favorisieren.