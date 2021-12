Die Aktie der Hannover Rückversicherung (WKN: 840221) war im Zuge des Corona-Crashs vom im Februar 2020 bei 192,80 EUR markierten Rekordhoch innerhalb eines Monats bis auf ein Mehrjahrestief bei 98,25 EUR eingebrochen. Die anschließende dynamische Erholungsrally beförderte das Papier bis auf ein im Juni 2020 gesehenes Hoch bei 166,80 EUR. Nach einer Korrektur bis auf 120,70 EUR strebt die Notierung seit Oktober wieder übergeordnet nordwärts und konnte sich bis Anfang November dem vorausgegangenen Rallyhoch bis auf unmittelbare Rufweite annähern. Bei 165,90 EUR startete ein Rücksetzer bis in den Bereich der 100-Tage-Linie. Der am Mittwoch gesehene Kursschub beförderte den Wert dynamisch über die 50-Tage-Linie. Im gestrigen Handel formte sich ein Inside Day (Kursspanne innerhalb der Spanne des Vortages). Das ganz kurzfristige Bild gestaltet sich nun neutral. Ein Break über den aktuellen Widerstand bei 160,40/160,50 EUR, insbesondere per Tagesschluss, würde die kritische Hürde bei aktuell 163,37-164,00 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Deren nachhaltige Überwindung würde den ersten Hinweis auf eine mögliche Fortsetzung des dominanten Aufwärtstrends liefern. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 165,90/166,80 EUR und 169,10-171,08 EUR. Nächste Unterstützungen liegen bei 156,85/157,29 EUR, 154,44 EUR und 151,54-152,35 EUR. Darunter wäre ein ernsthafter Test der mittelfristig kritischen Supportzone bei 147,67-148,20 EUR zu erwarten.