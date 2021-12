Die Aktie des Energieversorgers E.ON (WKN: ENAG99) war ausgehend vom im Jahr 2008 markierten Rekordhoch bei 51,37 EUR bis auf ein im Jahr 2016 verzeichnetes Rekordtief bei 5,99 EUR eingebrochen. Nach einer rund ein Jahr andauernden Rally ging der Wert in eine langfristige Seitwärtsbewegung zwischen 7,60 EUR und 11,56 EUR über. Diese übergeordnete Handelsspanne ist weiterhin intakt. Zuletzt war der Anteilsschein nach dem Erreichen eines Rallyhochs bei 11,43 EUR im August in eine mittelfristige Seitwärtskorrektur oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie übergegangen. Mit dem gestrigen Kursanstieg über die mittelfristige Eindämmungslinie auf ein 3-Monats-Hoch proben die Bullen nun den Ausbruch aus der Stauzone. Solange der aktuelle Support bei 11,11/11,15 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleiben die Bullen in einer starken Position mit möglichen nächsten Zielen bei 11,43 EUR und 11,56-11,63 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg über die letztgenannte Zone würde das langfristige Chartbild weiter aufhellen mit nächsten Ausdehnungszielen bei 11,75/11,89 EUR, 12,15/12,17 EUR und 12,32/12,40 EUR.