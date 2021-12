Der deutsche Aktienmarkt blieb am Donnerstag in einem nachrichtenarmen Umfeld im Konsolidierungsmodus. Der DAX verlor 0,30 Prozent auf 15.639 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte büßte 0,31 Prozent auf 34.595 Punkte ein. Der TecDAX notierte praktisch unverändert bei 3.863 Zählern. In den drei Indizes gab es 40 Gewinner und 55 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance hatten Versorger (+0,89%) und Pharma & HealthCare (+0,40%) die Nase vorn. Am schwächsten präsentierten sich Banken (-2,31%) und Transportwerte (-1,55%). HelloFresh gewann als stärkster DAX-Wert 2,59 Prozent hinzu. Sartorius und E.ON folgten mit Aufschlägen von 1,79 und 1,62 Prozent. Das Schlusslicht im Leitindex bildete die Aktie der Deutschen Bank mit einem Minus von 3,38 Prozent. Für die schlechte Stimmung unter den Anlegern war ein Medienbericht verantwortlich, wonach die Bank vom US-Justizministerium wegen eines möglichen Verstoßes gegen eine strafrechtliche Vereinbarung kontaktiert worden sei.

Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem niedrigsten Stand seit 52 Jahren gaben den US-Märkten keinen Auftrieb. An der Wall Street handelte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke unverändert bei 35.755 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte derweil um 1,49 Prozent auf 16.150 Punkte ab. 71 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 74 Prozent. 50 neuen 52-Wochen-Hochs standen 53 neue Tiefs gegenüber. Lediglich die Sektorenindizes für nicht-zyklische Konsumwerte und HealthCare konnten zulegen. Am deutlichsten fielen die Abschläge bei zyklischen Konsumwerten, Immobilienaktien und Technologiewerten aus. Der Dollar-Index legte um 0,29 Prozent auf 96,23 Punkte zu. EUR/USD fiel um 0,43 Prozent auf 1,1293 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um drei Basispunkte auf 1,49 Prozent nach. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,49 Prozent auf 1.775 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,75 Prozent tiefer bei 194,04 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,04 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.565) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten aus den USA. Experten erwarten im Schnitt für den November eine Teuerungsrate von 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach 6,2 Prozent im Vormonat. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Carl Zeiss Meditec. Der Spin-off Daimler Truck geht heute an die Börse und wird für einen Tag im DAX notieren.