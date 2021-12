Die Aktie des Kupferproduzenten Aurubis (WKN: 676650) hatte im Januar 2018 ein Rekordhoch bei 86,80 EUR markiert und war im Rahmen der anschließenden Baisse bis auf ein im März vergangenen Jahres gesehenes 10-Jahres-Tief bei 30,05 EUR abgestürzt. Seither wies der Trend wieder aufwärts und die Aktie konnte im Juli dieses Jahres schließlich eine neue Bestmarke bei 87,74 EUR verzeichnen. Dieser Ausbruch über das 2018er-Hoch erwies sich indes als nicht nachhaltig. Nach der Ausbildung einer Bearish-Engulfing-Tageskerze schwenkte das Papier in den Korrekturmodus über, der rund 29 Prozent Kursverlust zur Folge hatte. Oberhalb des September-Tiefs bei 62,20 EUR gelang schließlich die Stabilisierung und anschließende Etablierung eines Erholungstrends. Nach der Rückeroberung der 200-Tage-Linie vollzog der Wert zuletzt einen Rücksetzer auf diesen vielbeachteten gleitenden Durchschnitt und konnte sich auf diesem Support über mehrere Tage stabilisieren. In Reaktion auf einen optimistischen Ausblicksowie einen hohen Dividendenvorschlag kam am Freitag erneut Schwung in die Aktie. Begleitet von sehr hohem Handelsvolumen, stieg sie auf ein 4-Monats-Hoch bei 84,10 EUR. Die technische Ausgangslage favorisiert weiterhin die Bullen, solange kein Rutsch unter die kritische Unterstützung bei aktuell 74,13-74,70 EUR (Tagesschlusskursbasis) erfolgt. Mit einem Tagesschluss über die nächste Hürde bei 84,10/84,18 EUR würde dieses Szenario bestätigt mit einem nächsten Zielbereich bei 86,80/87,74 EUR. Darüber würden mittelfristige Zielprojektionen bei 94,69 EUR und 97,50 EUR in den Fokus rücken.