Diese Analyse wurde am 06.12.2021 um 08:44 Uhr erstellt.

Der DAX konnte zum Handelsstart am Freitag gesehene Kursgewinne nicht über den Tag retten. Ausgehend vom zur Eröffnung erzielten 2-Tages-Hoch bei 15.423 Punkten, rutschte er in zwei Abwärtswellen bis auf ein in der letzten Handelsstunde verbuchtes 3-Tages-Tief bei 15.102 Punkten ab.