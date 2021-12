Die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT) hatte nach dem Absturz vom im Januar 2020 bei 289,30 EUR markierten Rekordhoch auf das Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 97,76 EUR einen Erholungstrend etablieren können. Dieser führte das Papier bis an das 2/3-Korrekturniveau der vorausgegangenen Abwärtswelle. Die unterhalb des Rallyhochs bei 224,90 EUR ausgebildete Stauzone wurde zuletzt südwärts verlassen. Die Aktie rutschte bis auf ein in der vergangenen Woche notiertes Jahrestief bei 161,55 EUR. Die darüber entstandene enge Trading-Range konnte der Anteilsschein schließlich im gestrigen Handel nach oben auflösen und dabei ein 6-Tages-Hoch markieren. Kurzfristig besteht damit eine gute Chance auf eine weitergehende Erholungsrally in Richtung 177,15/178,95 EUR. Bestätigend hierfür wäre ein Tagesschluss oberhalb von 172,30 EUR zu sehen. Solange die Widerstandsregion 184,20-190,00 EUR nicht geknackt werden kann, bleiben die Bären im mittelfristigen Zeitfenster im Vorteil und es muss entsprechend mit einer Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends gerechnet werden. Ein Rutsch unter 161,55 EUR per Tagesschluss würde ein Anschlussverkaufssignal in Richtung 142/146 EUR generieren.