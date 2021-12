Die Aktie des Autovermieters Sixt (WKN: 723132) bewegt sich ausgehend vom im März 2020 bei 33,30 EUR verzeichneten Tief in einem intakten und sehr dynamischen langfristigen Aufwärtstrend. Dieser führte die Notierung bis auf ein am 9. November markiertes Rekordhoch bei 170,30 EUR hinauf. Der dort etablierte korrektive Abwärtstrend ließ den Wert bis auf 140,40 EUR absacken. Am dort befindlichen Supportcluster gelang nach der Ausbildung einer Bullish-Harami-Kerze am 29. November die Stabilisierung. Nach mehreren Tagen Seitwärtshandel in einer engen Range meldeten sich die Bullen im gestrigen Handel schließlich zurück. Mit einer langen bullishen Tageskerze überwand der Anteilsschein die korrektive Abwärtstrendlinie sowie die Abwärtslücke vom 26. November und schraubte sich auf ein 2-Wochen-Hoch hinauf. Solange der Support bei 147,40 EUR nicht per Tagesschluss oder die Marke von 143,50 EUR intraday unterschritten wird, verfügen die Bullen nun auch im kurzfristigen Zeitfenster über den technischen Vorteil. Nächste potenzielle Hürden und Ziele lauten 155,35/156,80 EUR, 158,88 EUR und 163,24/164,00 EUR. Darüber wäre ein erneuter Test der Bestmarke bei 170,30 EUR zu erwarten. Ein Rutsch unter 140,40 EUR wäre unmittelbar bearish zu werten und würde Abwärtsrisiken in Richtung 123,30 EUR mit sich bringen.