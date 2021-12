Nächste Unterstützungen:

15.685-15.717

15.489-15.569

15.409-15.415

Nächste Widerstände:

15.822-15.901

15.963-15.989

16.030-16.091

Das kurzfristige Chartbild hat sich mit dem gesehenen Ausbruch aus der Range klar aufgehellt. Mit Blick auf die Überkauftheit in den markttechnischen Indikatoren sowie den erreichten gestaffelten Widerständen bei 15.822-15.901 Punkten besteht jedoch zugleich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine deutlichere Verschnaufpause. Ein Stundenschluss über 15.901 Punkten könnte die Rally unmittelbar ausdehnen in Richtung 15.963-15.989 Punkte und eventuell 16.030-16.091 Punkte. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index im Fall eines Rücksetzers über potenzielle Auffangbereiche bei 15.685-15.717 Punkten und 15.489-15.569 Punkten. Solange die letztgenannte Zone nicht signifikant (Stundenschlusskursbasis) unterschritten wird, bleiben die Bullen kurzfristig in einer starken Position. Unmittelbar bearish würde es nun wieder mit einer Verletzung der Supportzone bei aktuell 15.409-15.415 Punkten per Tagesschluss.