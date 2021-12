Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) war im Rahmen des etablierten langjährigen Abwärtstrends anlässlich des Corona-Ausverkaufes bis auf ein im März vergangenen Jahres markiertes Allzeittief bei 4,45 EUR eingebrochen. Seither weist der Trend übergeordnet aufwärts. Der Wert konnte die Widerstandsregion 10,37-10,63 EUR aus dem Weg räumen und damit das langfristige Chartbild signifikant aufhellen. Im Juni ging der Anteilsschein nach dem Erreichen eines 3-Jahres-Hochs bei 12,56 EUR in den Korrekturmodus über. Im Dunstkreis der steigenden 200-Tage-Linie traf er dabei wiederholt auf Nachfrage. Zuletzt konnten die Bullen den Kreuzsupport bestehend aus der Aufwärtstrendlinie vom Juli-Tief (9,76 EUR) und der Rückkehrlinie des mehrwöchigen Abwärtstrends vom jüngsten Rallyhoch (11,92 EUR) am 30. November erfolgreich verteidigen. Der seither laufende Kursschub beförderte das Papier nun an die korrektive Abwärtstrendlinie. Es bleibt abzuwarten, ob hier in den kommenden Tagen ein Durchbruch gelingt. Ein nachhaltiger Ausbruch über die aktuelle Widerstandsregion bei 11,43-11,58 EUR per Tagesschluss würde eine Fortsetzung des mehrmonatigen Aufwärtstrends indizieren. Potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 11,92 EUR, 12,20/12,25 EUR und 12,56 EUR. Darüber würde der primäre Aufwärtstrend bestätigt mit nächstem Ziel bei 13,11-13,64 EUR. Die Aktie verfügt über gestaffelte nächste Unterstützungen im Bereich 10,96-11,23 EUR. Kritisch für das bullishe Szenario wäre ein Rutsch unter 10,70 EUR zu werten. Unmittelbar bearish würde es schließlich unterhalb der Supportzone 10,41-10,51 EUR.