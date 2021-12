Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) hatte im Rahmen des ultralangfristigen Abwärtstrends im März vergangenen Jahres ein Allzeittief bei 2,80 EUR markiert. Darüber gelang ihr die Ausbildung eines Doppelbodens und anschließend eines übergeordneten Aufwärtstrends, der weiterhin intakt ist. Zuletzt hatte der Wert im November ein 2-Jahres-Hoch bei 7,19 EUR erzielt. Im Rahmen der anschließend gestarteten Korrekturphase rutschte er wieder unter das vorausgegangene Rallyhoch aus dem Juni bei 6,87 EUR bis auf ein Tief bei 6,08 EUR. Am dort befindlichen 50%-Korrekturniveau der letzten Aufwärtswelle war wieder Kaufinteresse zu beobachten. Die Notierung konnte im Anschluss bis auf 6,64 EUR vorstoßen. Seit einigen Handelstagen konsolidiert das Papier unterhalb des erreichten Widerstandsniveaus. Auf der Unterseite fungiert die steigende 50-Tage-Linie als Support. Ganz kurzfristig gestaltet sich die technische Ausgangslage neutral. Eine Impulsbewegung sollte jedoch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ein nachhaltiger Anstieg über die Hürde bei aktuell 6,58-6,64 EUR, insbesondere per Tagesschluss, würde für eine Fortsetzung des Kursaufschwungs in Richtung zunächst 6,77 EUR und 6,83-6,93 EUR sprechen. Darüber (Tagesschlusskursbasis) würde ein zeitnaher erneuter Angriff auf das Rallyhoch bei 7,19 EUR wahrscheinlich. Mit einem Rutsch unter den aktuellen Support bei 6,35/6,47 EUR per Tagesschluss wäre hingegen eine erneute Machtübernahme durch die Bären im kurzfristigen Zeitfenster zu unterstellen. Potenzielle Kursziele und Auffangbereiche lauten in diesem Fall 6,08/6,10 EUR, 5,95 EUR und 5,84 EUR. Erst unterhalb der letztgenannten Marke käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes mit möglichem Ziel 5,52-5,54 EUR.