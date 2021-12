Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang nach einem impulslosen Geschäft die negativen Vorzeichen. Der DAX schloss 0,10 Prozent schwächer bei 15.623 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Abschläge von 0,57 und 0,78 Prozent. In den drei Indizes gab es 29 Gewinner und 67 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 72 Prozent. Stärkste Sektoren waren Automobile und Medien. Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte und Technologietitel. Bayer konnte an der DAX-Spitze um 1,80 Prozent zulegen. Das Papier profitierte von einem juristischen Erfolg in den USA bei einer Glyphosat-Klage. Daneben stand die Daimler-Truck-Aktie im Blick, die für einen Handelstag im DAX 40 notierte. Der Spin-off des Daimler-Konzerns notierte nach einem Handelsstart bei 28,00 EUR am Schluss bei 29,78 EUR. Die Daimler-Aktie endete bereinigt um die Abspaltung im Plus. Daimler-Aktionäre erhielten für zwei Anteilsscheine eine Daimler-Truck-Aktie.

An der Wall Street konnten die Indizes trotz einer US-Verbraucherpreisinflation auf einem 39-Jahres-Hoch (6,8% gegenüber dem Vorjahr) weitere Zugewinne verbuchen. Der Dow Jones Industrial zog um 0,60 Prozent auf 35.971 Punkte an. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 1,12 Prozent auf 16.332 Zähler nach oben. Die Marktbreite gestaltete sich derweil schlecht. An der NYSE gab es 1.586 Gewinner (Nasdaq: 1.907) und 1.765 Verlierer (Nasdaq: 2.797). 56 neuen 52-Wochen-Hochs standen 73 Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektoren-Performance konnten alle Sektorenindizes Zugewinne verbuchen. Am deutlichsten nach oben ging es mit Technologiewerten und nicht-zyklischen Konsumwerten.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Stützend wirkte die Aussicht auf fiskalpolitische und geldpolitische Stimuli in China. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,62 Prozent fester bei 195,25 Punkten. Der Nikkei 225 kletterte nach der Veröffentlichung des Tankan-Berichts der japanischen Notenbank BoJ um 0,71 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt 0,33 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.687) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig richtet sich der Blick auf Fraport mit Verkehrszahlen. Der Großküchenausrüster Rational veranstaltet einen Kapitalmarkttag.