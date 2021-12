Diese Analyse wurde am 14.12.2021 um 08:44 Uhr erstellt.

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec (WKN: 531370) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Sie konnte vom Corona-Crash-Tief bei 67,70 EUR im März 2020 bis auf ein im September dieses Jahres bei 202,00 EUR verzeichnetes Allzeithoch ansteigen. Seither prägt eine mittelfristige Korrekturbewegung das Kursgeschehen. Die steigende 200-Tage-Linie (aktuell: 164,23 EUR) fungierte dabei bislang als wirksames Unterstützungsthema. Im gestrigen Handel konnte das Papier dynamisch über die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20, 50 und 100 Tage ansteigen und die Kurslücke vom 23. November per Tagesschluss überwinden. Damit aus dieser Bullen-Attacke ein mittelfristig relevantes Anschlusskaufsignal wird, bedarf es jedoch noch einer nachhaltigen Herausnahme des aktuellen Widerstandsclusters bei 184,47/186,99 EUR per Tagesschluss. Es resultiert aus dem 61,8%-Fibonacci-Retracement und der korrektiven Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch. Bestätigt würde die erneute Machtübernahme der Bullen mit einem anschließenden Durchbruch über das Reaktionshoch bei 191,05 EUR. Potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 202,00 EUR und 214,48/219,53 EUR. Ein Rutsch unter den Support bei 172,90-175,32 EUR würde nun ein Warnsignal für eine zeitliche Ausdehnung der Korrekturphase liefern. Bearish würde es erst unterhalb der massiven Unterstützungszone bei aktuell 161,15-165,60 EUR.