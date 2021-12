Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenstart zwischenzeitliche deutliche Kursgewinne nicht verteidigen. Belastet von einer schwachen Wall Street, endete der DAX mit einem hauchdünnen Minus von 0,01 Prozent bei 15.622 Punkten. MDAX und TecDAX verzeichneten Aufschläge von 0,20 beziehungsweise 0,79 Prozent. In den drei Indizes gab es 40 Gewinner und 59 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 65 Prozent. Stärkste Sektoren waren Software und Telekommunikation. Am deutlichsten unter Druck standen Einzelhandelswerte und Banken. Porsche konnte an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 2,93 Prozent zulegen. SAP und Volkswagen folgten mit Zugewinnen von 2,61 und 1,09 Prozent. Am anderen Ende des Indextableaus büßten Delivery Hero, Airbus und MTU zwischen 2,17 und 3,47 Prozent ein. Abseits des Leitindex haussierte die am Freitag an die Börse gegangene Daimler-Nutzfahrzeugtochter Daimler Truck Holding den zweiten Handelstag in Folge um diesmal 10,69 Prozent. Beflügelnd wirkten mehrere positive Analystenkommentare und Kaufempfehlungen.

An der Wall Street kam es zu deutlicheren Gewinnmitnahmen. Die Anlegerstimmung wurde von der Sorge um eine falkenhaftere Gangart der US-Notenbank auf ihrer anstehenden Sitzung am Mittwoch getrübt. Der Dow Jones Industrial sackte bis zur Schlussglocke um 0,88 Prozent auf 35.651 Punkte ab. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,52 Prozent abwärts auf 16.083 Zähler. 66 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursverluste. Das Abwärtsvolumen betrug 77 Prozent. Es gab 89 52-Wochen-Hochs und 120 Tiefs. Lediglich die klassisch defensiven Sektoren Immobilien, nicht-zyklischer Konsum, Versorger und HealthCare konnten mit Blick auf die Sektorenindizes zulegen. Die kräftigsten Abgaben waren bei Energiewerten, zyklischen Konsumwerten und Technologietiteln zu beobachten.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,57 Prozent tiefer bei 192,33 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,11 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.645) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone im Oktober. Experten erwarten im Schnitt einen Anstieg um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Daneben stehen die Erzeugerpreisdaten aus den USA im besonderen Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Ceconomy und MVV Energie.