Diese Analyse wurde am 15.12.2021 um 08:43 Uhr erstellt.

Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) bewegt sich in einem intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 10,13 EUR, konnte sie bis auf ein im November erreichtes 20-Jahres-Hoch bei 43,84 EUR zulegen, bevor sie in den Korrekturmodus überging. Der gestrige Kursrutsch führte die Notierung unter die zuletzt stützende 50-Tage-Linie sowie unter das November-Tief. Im Rahmen der damit aktivierten zweiten Abwärtswelle befinden sich potenzielle nächste Ausdehnungsziele und Unterstützungen bei 38,23 EUR, 37,74/37,80 EUR und 37,50 EUR. Eine nachhaltige Verletzung der letztgenannten Marke würde das mittelfristige technische Bild deutlicher eintrüben mit nächsten möglichen Zielen bei 36,08-36,33 EUR und 35,34/35,59 EUR. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es eines dynamischen Anstiegs über 40,00-40,40 EUR per Tagesschluss, um das gestrige bearishe Signal zu neutralisieren. Unmittelbar bullish im Sinne einer möglichen Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends wäre ein Break über die korrektive Abwärtstrendlinie bei aktuell 42,49 EUR sowie über das Reaktionshoch bei 42,89 EUR zu werten.