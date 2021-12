Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am Dienstag südwärts. Belastet wurde die Stimmung der Anleger von hohen Inflationsdaten aus den USA sowie von einer deutlichen Senkung der Konjunkturprognose seitens des ifo-Instituts. Der DAX schloss 1,07 Prozent schwächer bei 15.454 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Abschläge von 0,80 und 1,94 Prozent. In den drei Indizes gab es 26 Gewinner und 70 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 53 Prozent. Einzige Sektoren im Plus waren Banken (+1,27%) und Telekommunikation (+0,99%). Die kräftigsten Verluste sahen Technologiewerte (-2,94%), Einzelhandelswerte (-2,64%) und Softwaretitel (-2,29%). Im DAX stellte MTU Aero Engines mit plus 1,85 Prozent den Spitzenreiter. Deutsche Bank und Deutsche Telekom kletterten dahinter um 1,15 und 0,98 Prozent. Daimler sackte nach Gewinnmitnahmen um 3,42 Prozent ab und bildete damit das Schlusslicht im Leitindex. Delivery Hero und Infineon büßten 3,28 beziehungsweise 3,27 Prozent ein. Ceconomy (+8,31%) erfreute die Anleger im Rahmen der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen mit positiven Aussagen zum laufenden Geschäftsjahr 2021/22.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 0,29 Prozent schwächer bei 35.544 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 1,04 Prozent auf 15.915 Zähler nach. 67 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Einbußen. Das Abwärtsvolumen betrug 61 Prozent. Es gab 36 neue 52-Wochen-Hochs und 176 Tiefs. Mit Blick auf die Sektorenindizes konnten lediglich Finanzwerte (+0,60%) und nicht-zyklische Konsumwerte (+0,07%) zulegen. Am schwächsten präsentierten sich Technologiewerte (-1,64%) und Immobilienwerte (-1,10%).

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte nahezu unverändert bei 192,09 Punkten. Im Fokus standen zahlreiche chinesische Konjunkturdaten (Industrieproduktion/Einzelhandelsumsatz/Arbeitslosenquote/Investitionen), die überwiegend wie erwartet hereinkamen. Lediglich die Einzelhandelsumsätze boten eine deutlichere Enttäuschung. Der chinesische CSI 300 gab um 0,61 Prozent nach. Der S&P Future notierte zuletzt 0,09 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.463) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus klar auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed um 20.00 Uhr. Daneben könnten sich Impulse vor allem vom Empire State Manufacturing Index und den Daten zum Einzelhandelsumsatz in den USA ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Metro, Inditex und Hennes & Mauritz.