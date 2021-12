Nächste Unterstützungen:

15.407-15.442

15.312

15.151

Nächste Widerstände:

15.484-15.515

15.550

15.591-15.636

Der Index befindet sich weiterhin im Konsolidierungsmodus unterhalb des Rallyhochs bei 15.834 Punkten. Die Ausdehnung der Verschnaufpause kam wenig überraschend. Nun liegt die kurzfristig kritische Supportzone bei 15.407-15.442 Punkten in unmittelbarer Rufweite. Deren Verletzung, insbesondere per Tagesschlusskursbasis, hätte eine signifikante Eintrübung des Chartbildes in diesem Zeitfenster zur Folge. Mögliche nächste Auffangbereiche liegen in diesem Fall bei 15.312 Punkten, 15.151 Punkten, 15.100 Punkten und 15.012/15.015 Punkten. Kann sich der Index hingegen oberhalb des aktuellen Supports stabilisieren, bleiben die Chancen auf eine zeitnahe Fortsetzung des bei 15.015 Punkten gestarteten Erholungstrends erhalten. Entsprechende Signale bleiben jedoch abzuwarten. Nächste Widerstände befinden sich bei 15.484-15.515 Punkten, 15.550 Punkten und 15.591-15.636 Punkten. Erst oberhalb der breiten Widerstandszone bei aktuell 15.609-15.775 Punkten entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende des mehrtägigen Abwärtstrends.