Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) bewegt sich in einem dynamischen langfristigen Aufwärtstrend. Vom Bärenmarkt-Tief im Jahr 2009 bei 0,54 EUR konnte sie bis auf ein im September bei 45,83 EUR markiertes 21-Jahres-Hoch ansteigen. Das mittelfristige Bild wird seither von einer Seitwärtskorrektur unterhalb des Rallyhochs und oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie geprägt. Im gestrigen Handel konnten die Bullen einen Etappensieg erringen. Der Anteilsschein brach begleitet von hohem Handelsvolumen mit einer langen bullishen Tageskerze aus einer mehrtägigen Konsolidierung sowie aus einer mehrwöchigen symmetrischen Dreiecksstruktur auf ein 2-Monats-Hoch aus. Damit steht nun ein ernsthafter Test der übergeordnet kritischen Hürde bei 44,92-45,83 EUR an. Deren nachhaltige Überwindung per Tagesschluss würde eine Fortsetzung auch des dominanten Aufwärtstrends indizieren. Eine erste Zielzone lautet im Erfolgsfall 49,06-52,00 EUR. Mit Blick auf die Unterseite bleiben die Bullen in einer starken Position, solange die Supportzone bei 41,48-42,60 EUR nicht verletzt wird. Kurzfristig bearish wäre ein Rutsch unter 40,00/40,59 EUR sowie unter 39,29 EUR zu werten. In diesem Fall müsste ein neuerlicher Test der übergeordnet kritischen Unterstützungszone bei 37,38-37,85 EUR eingeplant werden.