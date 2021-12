Am deutschen Aktienmarkt dominierten zur Wochenmitte die positiven Vorzeichen. Die Anleger hielten sich jedoch mit Blick auf die Fed-Sitzung am Abend mit größeren Engagements zurück. Der DAX schloss 0,14 Prozent fester bei 15.476 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Zugewinne von 0,41 respektive 1,28 Prozent. In den drei Indizes gab es 53 Gewinner und 46 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog indes mit 65 Prozent. Stärkste Sektoren waren Technologie, Software und Versorger. Schwach tendierten vor allem Einzelhandelswerte, Banken und Telekommunikationstitel. Sartorius setzte sich ohne Nachrichten mit einem Plus von 2,77 Prozent an die DAX-Spitze. Zalando büßte am anderen Indexende 2,76 Prozent ein. Unternehmensnachrichten waren Mangelware. Südzucker sprang im SDAX um 2,81 Prozent nach oben. Der Konzern hatte seine Umsatzprognose dank gestiegener Zuckerpreise und gut laufender Geschäfte bei der Tochter Cropenergies (+4,62%) angehoben.

An der Wall Street hatte eine falkenhaftere Gangart der US-Notenbank Fed keine kursbelastenden Auswirkungen. Wie von Analysten mehrheitlich erwartet, beschleunigen die Währungshüter die Rückführung ihrer monatlichen Anleihekäufe. In dieser Geschwindigkeit würde dieses Programm damit im März kommenden Jahres auslaufen. Ferner stellt die Fed nun für 2022 drei Leitzinsanhebungen in Aussicht. Bisher stand lediglich eine Anhebung auf dem Plan. Nach der Verkündung der Entscheidung zogen die Aktienkurse deutlich an. Der Dow Jones Industrial verabschiedete sich mit einem Plus von 1,07 Prozent bei 35.927 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 haussierte 2,35 Prozent auf 16.290 Zähler. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um drei Basispunkte auf 1,47 Prozent an. Der US-Dollar zeigte sich nach der Fed-Sitzung schwächer. EUR/USD legte gegen Ende des New Yorker Handels um 0,31 Prozent auf 1,1293 USD zu. Unter Druck standen die klassischen sicheren Häfen Yen und Franken. Der Austral-Dollar wertete hingegen gegenüber allen anderen Hauptwährungen deutlich auf. Gold notierte an der Comex nach zwischenzeitlicher Schwäche 0,32 Prozent höher bei 1.778 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich nach Lagerbestandsdaten um 1,19 Prozent auf 71,57 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh dank der positiven Vorgaben von der Wall Street überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,21 Prozent höher bei 192,07 Punkten. Dies ist das erste Plus seit fünf Handelstagen. Besonders deutliche Aufschläge waren beim Nikkei 225 (+2,13%) nach starken japanischen Exportdaten und einem schwachen Yen zu beobachten. Gegen den Trend südwärts tendierte der australische ASX 200 (-0,43%) nach deutlich besser als erwarteten Arbeitsmarktdaten. Tech-Werte in Hongkong litten unter der Sorge vor US-Sanktionen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,30 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.698) ein Handelsstart deutlich im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Markit-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA sowie auf die Daten zur Industrieproduktion in den USA. Im Fokus stehen jedoch vor allem die Notenbankentscheidungen seitens der EZB, der Bank of England, der Schweizerischen Nationalbank, der Norges Bank und der Türkischen Zentralbank. Unternehmensseitig liefern Fedex und Adobe nach US-Börsenschluss Quartalszahlen. Metro veranstaltet eine Bilanz-PK. Bereits gestern nach Handelsschluss hatte der Konzern aufgrund des aufgelaufenen Verlustes im abgelaufenen Geschäftsjahr bekannt gegeben, dass die Dividende ausfallen wird. Nachbörslich gab die Aktie um rund 2 Prozent nach.