Nächste Unterstützungen:

15.407-15.448

15.312

15.151

Nächste Widerstände:

15.516-15.531

15.591-15.636

15.698

Die Bullen konnten die im Fokus stehende kurzfristig kritische Supportzone bei 15.407-15.442 Punkten damit verteidigen und die Chancen auf eine zeitnahe Fortsetzung des bei 15.015 Punkten gestarteten Erholungstrends erhalten. Angesichts der positiven Vorgaben von der Wall Street dürfte der Index heute fest in den Handel starten. Der damit indizierte Ausbruch über die aktuelle Widerstandszone bei 15.516-15.531 Punkten lässt einen Vorstoß in Richtung der nächsten Hürde bei 15.591-15.636 Punkten erwarten. Darüber (Stundenschlusskursbasis) würde eine Ausdehnung der Rally in Richtung 15.698 Punkte signalisiert. Um ein erstes prozyklisches Indiz für eine mögliche Beendigung der Abwärtskorrektur vom am 8. Dezember verzeichneten Rallyhoch bei 15.834 Punkten zu erhalten, bedarf es eines nachhaltigen Ausbruchs über die Abwärtstrendlinie bei derzeit 15.761 Punkten. Bestätigt würde die erneute Machtübernahme der Bullen in diesem Zeitfenster mit einem Break über 15.794 Punkte und anschließend 15.834/15.865 Punkte. Ein Rutsch unter die Zone 15.407-15.448 Punkte würde nun ein Anschlussverkaufssignal im Rahmen des korrektiven Abwärtstrends generieren. Mögliche nächste Auffangbereiche liegen dann bei 15.312 Punkten, 15.151 Punkten, 15.100 Punkten und 15.012/15.015 Punkten.