Die Aktie des im DAX notierten Industriegase- und Engineering-Konzerns Linde (WKN: A2DSYC) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten und dynamischen Aufwärtstrend. Nach dem im Februar/März vergangenen Jahres erfolgten Corona-Einbruch um 37 Prozent bis auf ein 2-Jahres-Tief bei 130,45 EUR hatte der Wert bereits im Juli desselben Jahres neue historische Höchststände erzielen können. Im laufenden Jahr konnte das Papier bereits um 42 Prozent (DAX: 17 Prozent) zulegen. Im gestrigen Handel sprang es aus einer mehrtägigen Konsolidierung auf hohem Niveau mit einer Kurslücke und begleitet von hohem Handelsvolumen auf ein neues Rekordhoch. Das kurzfristige technische Bias bleibt bullish, solange die Supportzone bei 291,08-291,43 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Idealerweise sollten mögliche Rücksetzer jedoch bereits bei 298,90-299,85 EUR auf Nachfrage treffen, um den laufenden Aufwärtsimpuls nicht zu gefährden. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele auf der Oberseite lassen sich bei 304,74 EUR, 306,99 EUR und 309,41 EUR ausmachen. Darüber wäre ein zeitnaher Vorstoß in Richtung 316,95 EUR oder 325,15 EUR vorstellbar. Ein Tagesschluss unter 291,08 EUR würde hingegen für den Übergang in eine ausgeprägte (mittelfristige) Korrekturphase sprechen mit möglichen nächsten Auffangbereichen bei 288,00-289,00 EUR, 283,00/284,00 EUR und 277,60 EUR.