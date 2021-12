Die Aktie des IT-Dienstleisters Cancom (WKN: 541910) weist einen intakten langfristigen Haussetrend auf. Der letzte Kursschub beförderte sie vom Korrekturtief im Oktober bei 48,80 EUR bis auf ein Rekordhoch bei 64,82 EUR. Dort fungierte die Eindämmungslinie entlang der Hochs der Jahre 2018 und 2020 als relevante Hürde. Das darunter ausgebildete mehrwöchige Rounding Top wurde mit den kräftigen Kursverlusten vom Donnerstag und Freitag bestätigt. Damit befindet sich der Wert nun in einer ausgeprägten Korrekturphase. Potenzielle Auffangbereiche lauten 56,81-57,66 EUR, 54,66-55,28 EUR und derzeit 53,55 EUR (steigende 200-Tage-Linie). Erst darunter käme es zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes. Unmittelbar bearishe Signale in diesem Zeitfenster entstünden unter 48,19/48,80 EUR und 45,97 EUR. Eine mögliche Erholung könnte die Notierung in Richtung 59,74-60,64 EUR befördern. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde die technische Ausgangslage aufhellen und einen zeitnahen erneuten Test der mittelfristig kritischen Widerstandszone bei 64,00-64,82 EUR ermöglichen. Darüber (Wochenschluss) entstünde schließlich ein bullishes Anschlusssignal im primären Aufwärtstrend.