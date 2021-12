Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Wochenausklang moderat abwärts. Belastet wurde die Stimmung von einem stärker als erwarteten Rückgang im ifo-Geschäftsklimaindex. Er gab im Dezember den sechsten Monat in Folge auf 94,7 Punkte nach und erreichte damit den tiefsten Stand seit Februar. Der DAX schloss 0,66 Prozent tiefer bei 15.532 Punkten. Auf Wochensicht büßte er 0,67 Prozent ein. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Abschläge von 0,03 und 0,20 Prozent. In den drei Indizes gab es 48 Gewinner und 52 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. Stark gesucht waren die Sektoren Immobilien, Medien und Software. Die deutlichsten Einbußen verzeichneten Automobilwerte, Banken und Chemietitel. Daimler sackte am Ende des Leitindex 4,17 Prozent ab. Hier drückte die Streichung der Kaufempfehlung seitens der Großbank HSBC auf das Sentiment.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 1,48 Prozent tiefer bei 35.365 Punkten. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 0,39 Prozent abwärts auf 15.801 Zähler. 56 Prozent der Werte an der NYSE schloss im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. Es gab 44 neue 52-Wochen-Hochs und 162 Tiefs. Alle Sektorenindizes mussten Verluste hinnehmen. Am schwächsten tendierten Finanzwerte und Energietitel. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD handelte 0,84 Prozent tiefer bei 1,1234 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um drei Basispunkte auf 1,41 Prozent. Gold kletterte an der Comex um 0,37 Prozent auf 1.805 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,52 Prozent tiefer bei 188,57 Punkten. Die chinesische Notenbank PBoC lockerte ihre Geldpolitik mit der ersten Senkung der 1-year LPR (5 Basispunkte auf 3,80%) seit 20 Monaten. Der S&P Future notierte zuletzt 1,23 Prozent schwächer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.167) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index der US-Frühindikatoren im November. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Nike und Micron Technology (beide nach US-Börsenschluss).