Nächste Unterstützungen:

15.415

15.312

15.102/15.151

Nächste Widerstände:

15.569

15.622/15.648

15.794-15.865

Per Tagesschluss (15.532) konnte der Index die Lücke und auch die 200-Tage-Linie als Support verteidigen. Mit der vorbörslichen Indikation ist jedoch zur Eröffnung ein erneuter ernsthafter Angriff der Bären auf die kurzfristig kritische Gap-Unterstützung bei 15.415 Punkten zu erwarten. Eine nachhaltige Verletzung, insbesondere per Tagesschluss, würde eine Fortsetzung des mehrtägigen Abwärtstrends vom Hoch bei 15.834 Punkten signalisieren. Potenzielle nächste Ziele und Unterstützungen lauten in diesem Fall 15.312 Punkte, 15.102/15.151 Punkte und 15.012/15.015 Punkte. Darunter wäre eine Fortsetzung des mehrwöchigen Abwärtstrends vom Rekordhoch bei 16.290 Punkten in Richtung 14.804/14.845 Punkte zu erwarten. Mit Blick auf die Oberseite verfügt der Index über nächste Hürden bei 15.569 Punkten und 15.622/15.648 Punkten. Ein dynamischer Anstieg darüber würde die kurzfristige Lage zugunsten der Bullen entspannen und einen erneuten Vorstoß an die kurzfristig kritische Widerstandszone bei 15.794-15.865 Punkten nahelegen.