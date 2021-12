Die Aktie des fränkischen Sportartikelherstellers adidas (WKN: A1EWWW) war im Juli bis auf ein neues Rekordhoch bei 336,25 EUR angestiegen. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke vom Januar 2020 (317,45 EUR) erwies sich indes als kurzlebig. Der seither laufende Abwärtstrend drückte die Notierung wieder deutlich unter das alte Hoch. Zuletzt unterschritt die Notierung auch das Reaktionstief vom April bei 252,05 EUR, womit formal der übergeordnete Aufwärtstrend vom Crash-Tief im März 2020 (162,20 EUR) gebrochen wurde. Die Abwärtsdynamik war jedoch deutlich rückläufig. Starker Verkaufsdruck ist bislang nicht ersichtlich. Mit Blick auf die erreichte fallende Unterstützungslinie entlang der vergangenen Mittelfrist-Tiefs erscheint kurzfristig eine deutlichere Erholungsbewegung möglich. Die Oszillatoren haben bereits positive Divergenzen im überverkauften Terrain ausgebildet, was ein derartiges Szenario stützen würde. Aus preislicher Sicht sollte jedoch eine Bestätigung im Sinne eines Anstiegs über mindestens die gestrige Kurslücke bei 249,10 EUR per Tagesschluss abgewartet werden. Weiter aufhellen würde sich das technische Bild oberhalb der darüber befindlichen Hürde bei 256,00-259,00 EUR. Im Fokus stünde im Erfolgsfall der Bereich 267,00-267,60 EUR als mögliches Erholungsziel. Ein signifikanter Rutsch unter 242,95 EUR per Tagesschluss wäre hingegen als bearishes Anschlusssignal zu werten. Fortgesetzte Abgaben in Richtung 229/230 EUR oder 216/223 EUR wären in diesem Fall zu favorisieren.