Die Aktie des Großküchenausrüsters Rational (WKN: 701080) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Der letzte Kursschub katapultierte das Papier ausgehend vom Zwischentief im Juni bei 693,00 EUR bis auf ein im August verzeichnetes neues Allzeithoch bei 1.033,50 EUR. Seither befindet sich der Wert im Korrekturmodus. Das Korrekturtief verzeichnete er im Oktober bei 716,60 EUR. Im Rahmen einer ersten Erholungswelle schraubte sich die Notierung bis auf 919,20 EUR hoch. Am dort befindlichen Widerstandsbereich initiierte sie einen Pullback an die zuvor überwundene 200-Tage-Linie. Nach mehrfachem erfolgreichem Test dieses vielbeachteten gleitenden Durchschnitts orientierte sich der Kurs zuletzt wieder nordwärts. Im gestrigen Handel schloss er knapp oberhalb der Eindämmungslinie vom Rekordhoch sowie oberhalb der 100-Tage-Linie auf einem 5-Wochen-Hoch bei 872,80 EUR. Die Bullen verfügen nun über den technischen Vorteil im kurzfristigen Zeitfenster, solange die nächste Supportzone bei 840,20-850,40 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Eine Bestätigung des gestrigen Ausbruchs wäre in Schlusskursen oberhalb von 875,05 EUR und 889,60 EUR zu sehen. Die nächste potenzielle Zielzone lautet 912,44-924,01 EUR. Darüber wäre eine unmittelbare Rally-Ausdehnung in Richtung 952,20-962,00 EUR oder 980,40-1.001,40 EUR denkbar. Mit Blick auf die Unterseite wäre im Falle eines nachhaltigen Rutsches unter 840,20 EUR ein erneuter Test der mittelfristig kritischen Unterstützungszone bei aktuell 795,00-807,03 EUR zu erwarten.