Am Dienstag zeigte sich der deutsche Aktienmarkt trotz eines eingetrübten GfK-Konsumklimas von seiner freundlichen Seite. Der DAX schloss bei dünnen Umsätzen 1,36 Prozent fester bei 15.447 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Zugewinne von 0,98 respektive 0,09 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 78 Gewinner und 20 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte klar mit 93 Prozent. Alle Sektorenindizes konnten zulegen. Am stärksten präsentierten sich Banken und Industriewerte. Airbus belegte mit einem Kurssprung von 4,57 Prozent ohne Nachrichten die Spitzenposition im DAX. MTU und Delivery Hero zogen dahinter um 4,20 beziehungsweise 3,48 Prozent an. Durch Schwäche fielen HelloFresh (-1,50%) und Siemens Healthineers (-1,41%) auf.

An der Wall Street ging es für den Dow Jones Industrial um 1,60 Prozent nach oben auf 35.493 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verbesserte sich um 2,29 Prozent auf 15.986 Zähler. 79 Prozent der Werte an der NYSE endeten im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen lag bei 86 Prozent. Es gab 43 neue 52-Wochen-Tiefs und 61 Hochs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um fünf Basispunkte auf 1,48 Prozent an. Kräftig aufwärts ging es mit den Ölpreisen. Die US-Sorte WTI verteuerte sich vor den heutigen Lagerbestandsdaten um 3,66 Prozent auf 71,12 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend fest. Die Kursausschläge hielten sich dabei in engen Grenzen. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,22 Prozent fester bei 190,34 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,09 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.493) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die US-Daten zum Verbrauchervertrauen, Verkauf bestehender Häuser und BIP. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Hornbach Holding und Hornbach Baumarkt.