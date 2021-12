Die Aktie der Hapag-Lloyd (WKN: HLAG47) weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Ausgehend vom Korrekturtief im September 2020 bei 40,90 EUR, konnte sie in der Spitze um rund 520 Prozent zulegen. Zuletzt hatte der Anteilsschein eine mittelfristige Korrekturphase unterhalb des September-Hochs bei 235,60 EUR und oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie durchlaufen. Nach mehrwöchiger Seitwärtskonsolidierung unterhalb des Rallyhochs gelang schließlich der dynamische Ausbruch auf der Oberseite. Mit einer langen bullishen Tageskerze schloss das Papier auf einem Rekordhoch bei 253,20 EUR. Kurzfristig würde eine Verschnaufpause am nächsten Fibonacci-Zielcluster bei 254,10/254,42 EUR nicht überraschen. Darüber befinden sich nächste Ausdehnungsziele bei 261,58 EUR, 266,80/268,80 EUR und 277,62 EUR. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange die Supportzone bei 235,60-239,65 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre ein Rücksetzer in Richtung 217,50-227,00 EUR oder 202,00 EUR einzuplanen.