Der deutsche Aktienmarkt blieb auch zur Wochenmitte im Erholungsmodus. Der DAX schloss 0,94 Prozent fester bei 15.593 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,80 respektive 1,43 Prozent. In den drei Indizes gab es 85 Gewinner und 15 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel, Industrie und Medien. Die einzigen Verlierer-Sektoren waren Versorger, Immobilien und Telekommunikation. Stark gesucht war die Aktie von Delivery Hero (+ 7,37%). Sie belegte die DAX-Spitze, nachdem der Essenslieferant seine Pläne zur Rückkehr auf den deutschen Markt wenige Monate nach deren Bekanntgabe bereits wieder begraben hat.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 0,73 Prozent auf 35.754 Punkte an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,21 Prozent nach oben auf 16.180 Zähler. Für gute Laune sorgte ein stärker als erwarteter Anstieg im Verbrauchervertrauensindex des Conference Boards. 71 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 75 Prozent. Es gab 59 neue 52-Wochen-Hochs und 56 Tiefs. Alle Sektorenindizes konnten Zugewinne verbuchen. Am stärksten gesucht waren zyklische Konsumwerte und Technologietitel.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Die Ausschläge und Umsätze blieben dabei auf einem niedrigen Niveau. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,83 Prozent fester bei 192,15 Punkten. An der Börse in Hongkong stand die Aktie von JD.com mit einem Kursrutsch um rund 7 Prozent im Fokus. Anlass für den Abverkauf war die Ankündigung des Internetgiganten Tencent, den Großteil seines Anteils an JD.com an seine Anteilseigner im Rahmen einer Dividende auszuschütten. Tencent-Papiere konnten um rund 4 Prozent zulegen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,12 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.639) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick auf die US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, den persönlichen Ausgaben und Einkommen, dem Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter und den Neubauverkäufen. Impulse könnten sich ferner aus dem Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan ergeben.