Nächste Unterstützungen:

15.536

15.488

15.400-15.431

Nächste Widerstände:

15.622

15.743-15.865

15.963

Die Bullen bleiben damit im kurzfristigen Zeitfenster weiterhin am Ruder. Gelänge ein Anstieg über 15.622 Punkte per Stundenschluss, würde sich das technische Bild weiter aufhellen. Ein Vorstoß in Richtung der kritischen und massiven Widerstandszone bei derzeit 15.743-15.865 Punkten dürfte im Erfolgsfall auf die Agenda rücken. Mit Blick auf die Unterseite müssen die Bullen die Unterstützungszone bei 15.400-15.431 Punkten verteidigen, um den laufenden Aufwärtstrend nicht zu gefährden. Darüber befinden sich mögliche Auffangbereiche bereits bei 15.536 Punkten und 15.488 Punkten.