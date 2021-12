Die SAP-Aktie (WKN: 716460) hatte im November vergangenen Jahres ein 8-Monats-Tief bei 89,93 EUR markiert. Im Rahmen des anschließend etablierten Aufwärtstrends stieß die Notierung bis auf ein im November dieses Jahres erreichtes Jahreshoch bei 129,74 EUR vor. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild tendiert der Wert seit Juli volatil seitwärts oberhalb eines Korrekturtiefs bei 112,54 EUR. Zuletzt zeigte er ausgehend vom Support der unteren Begrenzung dieser Stauzone einen Kursschub, mit dem die steigende 200-Tage-Linie zurückerobert werden konnte. Nach einem Pullback an diese Linie schickt sich die Aktie nun an, einen erneuten Ausbruchsversuch über die zuletzt deckelnde Widerstandsregion 123/124 EUR zu starten. Am Donnerstag gelang bereits die Überwindung der knapp darunter befindlichen Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage. Die kurzfristige technische Ausgangslage favorisiert die Bullen, solange der Support bei 119,06 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Potenzielle nächste Ziele im Falle eines erfolgreichen Ausbruchs über die aktuelle Hürde lassen sich bei 125,83/126,48 EUR und 129,74 EUR ausmachen. Darüber würde der übergeordnete Aufwärtstrend reaktiviert mit möglichem nächstem Ziel bei 132,60-136,07 EUR.