Der deutsche Aktienmarkt strebte am letzten Handelstag vor Weihnachten weiter nach oben. Stützend wirkten starke Konjunkturdaten aus den USA sowie nachlassende Sorgen über die Auswirkungen der Omikron-Variante des Coronavirus. Der DAX stieg den dritten Tag in Folge um 1,04 Prozent auf 15.756 Punkte. Auf Wochensicht gewann der Leitindex damit 1,45 Prozent hinzu. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Aufschläge von 0,61 und 0,51 Prozent. In den drei Indizes gab es 74 Gewinner und 25 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 93 Prozent. Alle Sektorenindizes konnten zulegen. Am deutlichsten aufwärts tendierten Telekommunikationswerte, Industrietitel und Chemiewerte. Continental haussierte an der DAX-Spitze um 2,47 Prozent. Auslöser war ein Interview des CEO Nikolai Setzer in einem Wirtschaftsmagazin, in dem er sich positiv über die operative Marke im laufenden Quartal äußerte. MTU und Porsche verbesserten sich dahinter um 2,29 und 2,10 Prozent. Merck büßte als Schlusslicht im Leitindex ohne Nachrichten 1,01 Prozent ein.

An der Wall Street rückte der Dow Jones Industrial um 0,55 Prozent auf 35.951 Punkte vor. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gewann 0,79 Prozent auf 16.308 Zähler hinzu. 64 Prozent der Werte an der NYSE endeten im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen betrug 75 Prozent. Es gab 101 neue 52-Wochen-Hochs und 28 Tiefs. Mit Blick auf die Sektoren-Performance waren zyklische Konsumwerte und Industrietitel am stärksten gesucht. Ein (geringes) Minus verzeichneten lediglich die Sektoren Immobilien und Versorger.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei nur geringen Ausschlägen und sehr dünnen Umsätzen uneinheitlich. Die Börsen in Hongkong und Australien blieben feiertagsbedingt geschlossen. Die Gewinne in Chinas Industrie legten im November laut offiziellen Daten um 9,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Im Vormonat lag die Steigerungsrate noch bei 24,6 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt 0,09 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.730) ein Handelsstart im Minus erwartet. Heute stehen keine relevanten Konjunktur- oder Unternehmensnachrichten auf der Agenda. In Großbritannien findet aufgrund eines Börsenfeiertages kein Handel statt.