Nächste Unterstützungen:

15.720/15.733

15.662/15.673

15.593/15.623

Nächste Widerstände:

15.768-15.794

15.834

15.865

Der Index konnte damit die gleitenden Durchschnittsliniender vergangenen 100 und 50 Tage sowie die korrektive Abwärtstrendlinie vom Hoch am 8. Dezember überqueren. Der damit aufgehellten technischen Ausgangslage steht eine kurzfristig überhitzte Situation in den markttechnischen Indikatoren gegenüber. Eine Verschnaufpause käme daher alles andere als überraschend. Nächste Unterstützungen liegen bei 15.720/15.733 Punkten und 15.662/15.673 Punkten. Darunter würde sich das kurzfristige Chartbild bereits wieder eintrüben mit Abwärtsrisiken in Richtung 15.593/15.623 Punkte und 15.512-15.556 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich nächste gestaffelte Widerstände bei 15.768-15.794 Punkten, 15.834 Punkten und 15.865 Punkten. Ein signifikanter Tagesschluss über die letztgenannte Marke würde für eine Fortsetzung der Jahresendrally mit nächsten potenziellen Zielen bei 15.963 Punkten, 16.030-16.091 Punkten, 16.203 Punkten und 16.290 Punkten (Rekordhoch) sprechen.